Clubes dão descontos para manter sócios-torcedores

Preocupados em não reduzir a arrecadação advinda dos programas de sócio-torcedor, os clubes brasileiros têm agido para manter essa receita inalterada no momento em que outras sofreram queda drástica. As iniciativas passam pela concessão de descontos, promoções em produtos e até mesmo apelos para a paixão do público.

O Grêmio, por exemplo, decidiu adotar preços e condições especiais para os sócios que comprarem produtos nas suas lojas. Além disso, tem divulgado nas redes sociais e enviado mensagens aos sócios pedindo para que eles mantenham o apoio ao clube, incluindo declarações do presidente Romildo Bolzan. “A receita de sócio está consolidada. Fomos a principal receita com isso no futebol brasileiro no ano passado”, comenta Beto Carvalho, diretor executivo de marketing do Grêmio.

Seu maior rival, o Internacional, também tem apostado na fidelidade e paixão do torcedor. “Não é pelo aspecto econômico que vamos resolver esse problema. A retribuição será como uma medalha de guerra, algo simbólico”, diz Nelson Berny Pires, vice-presidente de marketing e mídia do clube colorado.

O Vasco fez apelo parecido. Com estratégia agressiva, fechou 2019 com 185.404 sócios, mas já perdeu sete mil em 2020. Agora, tem divulgado mensagens solicitando a renovação dos planos. O Botafogo decidiu dar descontos em renovações e novas associações, assim como nas suas lojas para os sócios ativos, sendo que aqueles com acessos a ingressos para jogos de 2020 terão direito a eles ainda que torneios só terminem em 2021. Por sua vez, o Fluminense concederá desconto extras nos ingressos de acordo com o tempo em que os campeonatos ficarem paralisados.

O Cruzeiro criou uma série de vantagens com o objetivo de reter e inibir o cancelamento do programa, com benefícios em determinadas categorias, além de estimular o resgate de pontos. A receita com o programa se tornou primordial para o clube em 2020, com grave crise financeira e o rebaixamento à Série B, a ponto de a iniciativa ter recebido o nome Sócio Reconstrução.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)