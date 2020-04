Cinco vão presos por trafico de drogas na MS-289

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam, na noite de quinta-feira (9), cinco pessoas transportando 95,5 quilos de maconha durante um bloqueio policial numa área rural na Rodovia MS-289, município de Aral Moreira.

Os militares abordaram um veículo VW Gol, com placas de Corumbaíba (GO). Durante a vistoria constatou-se que havia entorpecente em vários locais do veículo, sendo necessária a utilização de ferramentas adequadas para a retirada dos volumes prensados.

Após a constatação do ilícito, disseram que trouxeram de Goiânia dois veículos, um GM Vectra roxo e um Renault Clio, que entregaram a pessoas desconhecidos na cidade de Coronel Sapucaia.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Amambai (MS), onde os cinco detidos permaneceram à disposição da Polícia Judiciária. A ação policial ocorreu em virtude da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

(Texto: João Fernandes)