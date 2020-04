Sobe para 89 total de casos de Coronavírus em MS

O Estado de Mato Grosso do Sul registrou mais 4 novos casos de coronavírus nesta quinta-feira (09). Sendo assim, o total passa de 85 para 89 confirmados. A Secretaria de Estado de Saúde (SES), monitora outros 34 que estão suspeitos. As informações são do boletim epidemiológico divulgado nesta manhã.

Os casos novos foram notificados em 06 de abril e são um homem de 29 anos, em Dourados, um homem de 32 anos, de Chapadão do Sul, um homem de 22 anos de Nova Andradina e um homem de 32 anos de Chapadão do Sul. Todos tiveram contato com casos confirmados.

Dos 89 casos confirmados, 27 estão em isolamento domiciliar, 37 já finalizaram a quarentena e estão sem sintomas. 16 estão internados, sendo sete em hospitais públicos e 9 em hospitais privados. Sete pacientes tiveram alta hospitalar e foram registrado dois óbitos.

Os 34 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. O Lacen/MS realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24h a 72 horas, após o recebimento das amostras.

Casos em todo o Brasil

Nesta quarta-feira (08), o Ministério da Saúde divulgou que o número de infectados pelo novo coronavírus já chegaram a 15.927. Já o total de mortes, registraram 800 óbitos em todo o país.

(Texto: Karine Alencar)