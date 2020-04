Santos acerta direitos de imagens de jogadores

O Santos acertou nos últimos dias dois meses de direitos de imagens que estavam atrasados, mas não pagou os salários de jogadores e funcionários no quinto dia útil, como é praxe no clube.

Membros da diretoria ouvidos pela reportagem afirmaram que os recursos do clube estão na Caixa Econômica Federal e o sistema do banco apresenta instabilidade devido ao excesso de acessos por causa do auxílio emergencial liberado pelo governo em meio à pandemia do novo coronavírus.

Com férias decretadas, o quadro de funcionários está reduzido e trabalhando em regime home office. Segundo um diretor do clube, o cenário citado trouxe dificuldade para fechar a folha salarial, o que colaborou com o atraso no pagamento.

O Santos irá pagar 100% dos salários neste mês, mas deve discutir uma redução salarial para o próximo mês devido à paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus. A direção do clube alvinegro diz acreditar que os salários estarão regularizados em breve.

A reportagem procurou o presidente do Santos, José Carlos Peres, para que o mandatário desse sua versão, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.

(Notícias ao Minuto)