Em 24 horas, mais 141 pessoas morrem no Brasil com covid-19

O número de vítimas fatais do novo coronavírus subiu para 941 nesta quinta-feira (09). Em 24 horas, mais 141 óbitos foram registrados no Brasil. Até ontem, eram 800 mortes. No total, são 17.857 casos no país até agora. As informações são do boletim oficial do Ministério da Saúde.

A taxa de letalidade que compara os casos já confirmados no Brasil, com a incidência de mortes é de 5,3%. O Ministério da Saúde ainda não divulga dados referente aos pacientes que se curaram da covid-19.

No total, as mortes relacionadas ao vírus em cada estado são: Acre (2); Alagoas (3), Amapá (2); Amazonas (40); Bahia (19); Ceará (55); Distrito Federal (13); Espírito Santo (6); Goiás (7); Maranhão (12); Mato Grosso (2); Mato Grosso do Sul (2); Minas Gerais (15); Pará (7); Paraná (22); Paraíba (7); Pernambuco (56); Piauí (6); Rio Grande do Norte (11); Rio Grande do Sul (12); Rio de Janeiro (122); Rondônia (2); Roraima (1); Santa Catarina (17); São Paulo (496); Sergipe (4).

Em Mato Grosso do Sul

O Estado de Mato Grosso do Sul registrou mais 4 novos casos de coronavírus nesta quinta-feira (09). Sendo assim, o total passa de 85 para 89 confirmados. A Secretaria de Estado de Saúde (SES), monitora outros 34 que estão suspeitos.

Os casos novos foram notificados em 06 de abril e são um homem de 29 anos, em Dourados, um homem de 32 anos, de Chapadão do Sul, um homem de 22 anos de Nova Andradina e um homem de 32 anos de Chapadão do Sul. Todos tiveram contato com casos confirmados.

(Texto: Karine Alencar)