Câmara aprova urgência de expansão do coronavoucher

A Câmara dos Deputados aprovou na manhã desta quinta-feira (9) o requerimento de urgência para votar a expansão do auxílio de R$ 600 pago a trabalhadores durante a crise causada pela Covid-19. A proposta deve ser apreciada na próxima semana.

Uma das mudanças propostas pelos senadores, e que a Câmara analisará, é estender o benefício em dobro também para pais solteiros. Da forma como é hoje, apenas mães que sustentam sozinhas suas famílias têm direito ao dobro do benefício – de R$ 600 para R$ 1.200.

Ao declarar a aprovação do requerimento de urgência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a matéria deve ser discutida provavelmente na segunda ou na terça-feira (13 ou 14). A Câmara está funcionando em regime de votação remota. Ficam no plenário apenas o presidente, líderes partidários e alguns deputados. A maioria participa por videoconferência.

Para um projeto ser analisado nesse regime, é necessário que haja requerimento de urgência aprovado. Assim, é possível pular a tramitação em comissões, que não estão funcionando. As mudanças na dinâmica de funcionamento da Câmara foram concebidas para diminuir a circulação de pessoas na Casa. Locais com aglomeração facilitam a proliferação do coronavírus.

(Texto: João Fernandes com Poder 360)