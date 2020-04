Prefeito autoriza motoristas de ônibus a não saírem se passageiro estiver em pé

Em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Campo Grande tem recebido diversas denúncias de ônibus lotados. Com isso, o prefeito Marquinhos Trad, junto com a Guarda Civil Municipal, está autorizando todos os motoristas a não saírem com o ônibus se algum passageiro estiver em pé. E ainda ameaça parar novamente a circulação do transporte caso a desobediência continue.

“Depois dessa medida, nós vamos tomar uma mais radical ainda, daqui a pouco vamos até parar o transporte coletivo se você usuário, não cumprir o regramento estabelecido, criado, combinado e aceito por todos vocês”, alertou.

“Boa parte da população dizia: Marquinhos retorna o transporte coletivo. E foi combinado que poderia retornar desde que ninguém fosse em pé”, relembrou o prefeito.

ENTENDA

Diante do alto número de infectados por coronavírus no mundo, o prefeito de Campo Grande, com o intuito de fazer sua parte e salvar a população campo-grandense do caos, dentre várias outras medidas, decidiu também suspender a circulação do transporte público.

Diante disso, foi suspenso por 15 dias e o retorno só foi possível após algumas medidas serem tomadas, como por exemplo, para que todos os passageiros fizessem suas viagens sentados, o que pelo visto não está sendo cumprido.

(Texto: Izabela Cavalcanti)