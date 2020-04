Unidade do Trauma vai receber 110 leitos para atender pacientes com Covid-19

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo do Estado, está viabilizando a contratação de mais 100 leitos clínicos e a ativação de 10 novos leitos de UTI para atendimento de pacientes com Coronavírus (Covid-19) na Unidade do Trauma da Santa Casa. Nesta quarta-feira (08) o secretário municipal de Saúde José Mauro Filho visitou a unidade e na ocasião se reuniu com o presidente da instituição, Heber Xaxier.

Segundo o secretário, momentaneamente, a proposta é utilizar os leitos como “retaguarda”, a fim de atender a demanda da Rede Municipal de Saúde e desafogar outras unidades hospitalares, como o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, referência para atendimentode casos de Covid-19 em Campo Grande.

“Acredito que a Unidade do Trauma será estratégica para o atendimento de pacientes com Covid-19 pela estrutura hoje existente e a possibilidade de isolamento da unidade central da Santa Casa, sem prejudicar o atendimento. Além disso, existe ainda a possibilidade de equiparmos os leitos ampliando assim a capacidade de receber pacientes mais graves”, comentou.

O presidente da Santa Casa, Heber Xavier, destacou que o hospital está disposto a contribuir para atender a população e será parceiro no enfrentamento do Covid-19.

“Estamos vivendo um momento muito delicado na saúde e entendemos que a Santa Casa tem obrigação de colabrar e fazer a sua parte e dar condições e uma assistência adequada a todos”, completou.

A minuta do termo aditivo já foi assinada e está sob análise da Procuradoria Geral do Município (PGM) para posterior publicação e formalização do convênio.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Assessoria da Prefeitura)