Lady Gaga deve estrelar filme sobre a família Gucci

A produtora MGM está em negociação para ter a cantora Lady Gaga atuando como atriz no filme sobre a família Gucci e o assassinato de Maurizio Gucci, neto do fundador da marca. Michael De Luca assumiu o cargo de diretor de filmes em janeiro e está aproveitando o tempo para procurar materiais originais para a empresa.

De acordo com o “The Hollywood Reporter”, MGM conquistou os direitos pelo novo drama dirigido por Ridley Scott (Alien, O Oitavo Passageiro). Os estúdios chegaram a disputar o filme com a Netflix e mais um serviço de streaming não revelado. A data de lançamento do longa está marcada para 24 de novembro de 2021.

Caso aceite o desafio, Gaga viverá Patrizia Reggiani no longa, ex-mulher de Gucci que foi condenada por encomendar o crime após ele ter um affair. O roteiro, feito por Roberto Bentivegna, é baseado no livro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, escrito por Sara Gay Forden e publicado em 2001. O livro contou a história do assassinato e a história da família como um todo, com brigas complexas. Maurizio comandou a Gucci em um período de decadência da marca nos anos 1980.

“Este projeto foi um trabalho longo de amor para Ridley e eu”, disse Giannina Scott, que produzirá o longa ao lado do marido. “A história é tão épica, os riscos tão altos e as personagens não bem desenvolvidas que estamos determinados a levar isso aos cinemas. Dizer que estamos empolgados para trabalhar com Mike De Luca e sua equipe brilhante na MGM seria pouco. Mal podemos esperar para ver isso tomar vida ano que vem.”

Scott estava no meio das gravações de “The Last Duel”, um drama com Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver no elenco, mas o filme está em pausa por causa da pandemia do novo coronavírus. O plano é que o diretor volte a trabalhar no longa quando Hollywood voltar ao normal, para depois se dedicar ao longa da Gucci.

(Texto: Famosidades)