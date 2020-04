Governo detalha medidas de combate ao coronavírus

Representantes de ministérios, entre eles, da Economia e da Saúde, explicam nesta tarde as medidas anunciadas pelo governo federal para combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Entre as ações recém-anunciadas está a autorização para mais uma etapa de saques de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Medida Provisória n° 946, publicada hoje (8) no Diário Oficial da União, determina que os saques serão realizados de 15 de junho de 2020 a 31 de dezembro de 2020, até o limite de R$ 1.045 (um salário mínimo) por trabalhador.

Segundo a MP, esse saque foi autorizado em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus (covid-19). Caso o titular tenha mais de uma conta vinculada, o saque será feito na seguinte ordem: contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo; e demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo.

Além das medidas econômicas, a equipe do Ministério da Saúde apresenta o último balanço dos casos de coronavírus no país.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Agência Brasil)