Em Roraima,indígena testa positivo para covid-19

Um indígena yanomami que deu entrada no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista, na última sexta-feira (3), testou positivo para covid-19. A informação foi divulgada no começo da tarde desta quarta-feira (8), pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) que atende a região.

Segundo o DSEI, o paciente chegou à unidade com um quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O homem recebeu, primeiramente, um falso positivo na testagem, mas teve o diagnóstico confirmado ao ser submetido novamente ao teste.

Ao todo, 549 dos 667 pacientes de covid-19 que faleceram no Brasil tiveram como causa de morte a SRAG, de acordo com o Ministério da Saúde. A insuficiência respiratória própria do quadro pode levar a uma disfunção dos órgãos vitais do corpo, exigindo internação do paciente.

A Agência Brasil entrou em contato com o DSEI, o ministério e a Secretaria de Estado da Saúde de Roraima, solicitando mais detalhes sobre o caso do yanomami. Até o momento, a equipe de reportagem não teve resposta.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Agência Brasil)