Brasil registra mais 133 mortes por covid-19 e chega a 800

Número de infectados está próximo de atingir 16 mil

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (8) que o número de infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) no Brasil saíram de 13.717 para 15.927, um crescimento de 16%. As mortes decorrentes da doença chegaram a 800 no Brasil, o que representa um aumento de 20% em relação a ontem (7), quando foram registrados 667 óbitos.

São Paulo concentra o maior número de pessoas mortas por complicações da doença, com 428. Seguido por Rio de Janeiro, com 106; Pernambuco, com 46; Ceará, 43 e Amazonas, com 30.

Além disso, também foram registradas mortes no Paraná, com 17; Santa Catarina e Bahia, 15; Minas Gerais, 14; Distrito Federal, 12; Rio Grande do Norte e Maranhão, com 11; Rio Grande do Sul, com nove; Goiás, sete; Espírito Santo e Pará, seis; Piauí, cinco; Paraíba e Sergipe, com quatro mortes cada; Alagoas, Mato Grosso do Sul, Amapá e Acre, com dois; Rondônia, Roraima e Mato Grosso, com um.

