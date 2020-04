WhatsApp limita envio de mensagens para combater fake news

O WhatsApp limitou, nesta terça-feira (7), a função de reencaminhar mensagens recebidas pelo aplicativo. Agora, os usuários só podem redistribuir mensagens a uma conversa por vez. A medida foi tomada, segundo declaração da empresa, para restringir a desinformação em tempos de pandemia.

“Observamos um aumento significativo na quantidade de encaminhamentos que os usuários disseram que podem contribuir para a disseminação de informações erradas. Acreditamos que é importante diminuir a propagação dessas mensagens para manter o WhatsApp um lugar para conversas pessoais”, diz a declaração da companhia.

A medida ajuda a combater o que a própria Organização Mundial de Saúde chamou de “infodemia”, que é propagação massiva de informações falsas a respeito da pandemia.

Outra medida que as empresas de tecnologia têm adotado para proteger as pessoas da desinformação é apoiar a comunicação dos órgãos oficiais.

“Estamos trabalhando diretamente com ONGs e governos, incluindo a Organização Mundial da Saúde e mais de 20 ministérios nacionais da saúde, para ajudar a conectar as pessoas com informações precisas. Juntas, essas autoridades confiáveis ​​enviaram centenas de milhões de mensagens diretamente para as pessoas que solicitam informações e conselhos”, diz a declaração do WhatsApp.

(Texto: João Fernandes com Congresso em Foco)