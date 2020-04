Servidores do TCE-MS tem vacinação contra gripe

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul promove, nessa semana, uma campanha de vacinação contra o vírus influenza cepas 2020. A ação ocorre nesta terça e quarta-feira, dias 6 e 7 de abril. De acordo com o órgão, a iniciativa tem como propósito auxiliar na saúde e o bem-estar dos servidores.

Em razão da pandemia mundial provocada pelo risco de contaminação do vírus COVID-19, dessa vez, a vacinação será realizada no mesmo padrão que o País vem fazendo, no sistema DRIVE THRU, onde o servidor pode receber a vacina sem sair do carro. O atendimento será feito numa estrutura montada no estacionamento do TCE-MS, no horário de 7h30 às 12h30.

De acordo com a Enfermeira responsável pelo setor médico do Tribunal de Contas, Tatiana Bazan, serão disponibilizadas 400 doses da vacina. O serviço é uma parceria do TCE-MS com a Clínica Vaccini que possibilitou reduzir o valor da dose para R$ 40,00.

Esse atendimento também será estendido para cônjuges e filhos de servidores com idade máxima de 18 anos, a um valor de R$ 90,00 por dose. Para os dependentes a vacinação será feita a partir do dia 20 de abril na sede da clínica, localizada na Rua Dr. Eduardo Machado Metello, 445, Chácara Cachoeira. O horário de atendimento é de segunda à sexta, das 8h às 18h e sábado das 8h às 16h.

