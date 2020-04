Pabllo Vittar processa empresa por citar briga fake com Anitta

A cantora Pabllo Vittar entrou com um pedido de indenização na justiça contra a empresa Serasa. Isso porque no dia 6 de agosto de 2019, a empresa de análise de créditos publicou ilustração em sua página nas redes sociais citando, indiretamente, a artista.

“Devendo 70 mil dólares para uma cantora?”, provoca uma imagem divulgada nas redes sociais da Serasa, que tem uma explicação na legenda: “Usou o cartão da amiga para pedir um jatinho e não conseguiu pagar? A solução está aqui: Serasa Limpa Nome”, dizia a publicação.

Não demorou muito para que internautas citassem uma suposta briga entre Anitta e Pabllo Vittar, do polêmico videoclipe da música “Sua Cara”. Na época, Anitta chegou a responder a empresa dizendo que achava muito triste fazer piada com um assunto “que é um pesadelo”.

Os advogados de Pabllo Vittar comunicaram à Justiça que a Serasa se aproveitou de rumores entre as duas artistas para ganhar visibilidade. “[Serasa] Está afirmando, de forma indireta e ardilosa, que o autor [Pabllo Vittar] está em dívida com a cantora. Ou seja: reforçando uma história mentirosa, queimando em praça pública o bom nome do autor, que por ser uma ‘drag queen’ já sofre toda sorte de preconceitos”, justificou o jurídico de Vittar que pede R$ 120 mil como forma de indenização.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)