Náutico completa 119 anos e celebração vai ser nas janelas

O Clube Náutico Capibaribe completa 119 anos de existência, nesta terça-feira (7). Pelas redes sociais, o clube mais antigo de Pernambuco foi saudado pelos arquirrivais Santa Cruz e Sport.

Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o aniversário do time alvirrubro não terá nem bolo, nem festa, para evitar aglomeração. Assim como outras agremiações – Atlético-MG, Bahia, Goiás – o Timbu também elegeu as janelas das casas dos torcedores como tribuna ideal para celebrar a data, em tempos de isolamento social.

Na tarde de hoje (7), o presidente do Náutico Edno Melo convocou – por meio de um vídeo postado no Instagram do clube – os torcedores do Timbu a cantarem às 19h01 o grito das arquibancadas do estádio dos Aflitos: “NÁU – TI – CO”. O horário é uma referência ao ano de 1901, quando o clube alvirrubro foi fundado.

Nos bastidores do futebol, o Náutico considerou insuficiente o auxílio-financeiro de R$ 600 mil da CBF, que é uma antecipação das cotas de TV para os clubes da série B. Para os dirigentes pernambucanos, o clube vai precisar dessa verba mais à frente e necessitará de um novo suporte financeiro para cobrir dois meses da folha salarial do departamento de futebol, algo em torno de R$ 1,2 milhão de reais.

(Texto: Agência Brasil)