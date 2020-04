MS tem segunda pior taxa de isolamento do País

Apesar do apelo das autoridades e especialistas em saúde para que a população fique em casa e Mato Grosso do Sul já contabilizar duas mortes pelo Covi-19, o Estado ocupa o segundo lugar no ranking dos estados brasileiros com pior taxa de isolamento.

Com média de 48,20% da taxa de isolamento registrada na segunda-feira (6), MS perde apenas para Tocantins com taxa de 46,70%. O monitoramento por geolocalização coloca Campo Grande como a 36° cidade do estado no ranking, com 47,90%.

Diante das estatísticas que apontam para um possível pico da pandemia em MS que pode sobrecarregar o sistema de saúde, o governador Reinaldo Azambuja reforça a gravidade da situação e pede que a sociedade tenha atitudes conscientes e responsáveis nesse momento de crise mundial.

O comportamento tem sido o mesmo na maior parte dos municípios de MS, ficando a maioria abaixo dos 60% de distanciamento social. Os piores municípios do ranking são Santa Rita do Pardo com 36,50% e Jardim com 39,70%. A melhor taxa se mantem com Bela Vista com 73,10%, seguido de Coronel Sapucaia com 67,40%.

Monitoramento

A ferramenta será utilizada de maneira interna e estratégica pelo Governo do Estado para direcionar ações de enfrentamento ao Coronavírus nos municípios e regiões com menos adesão ao isolamento.

A startup disponibilizado pela In Loco, permite que o governo mapeie a movimentação de pessoas dentro de regiões específicas, e identifique as localidades que estão cumprindo ou não os protocolos de distanciamento social. Os dados são cruzados com os dados da SES de casos notificados, suspeitos e confirmados, e irão contribuir para a tomada de decisões.

(Texto: João Fernandes com assessoria)