MS registra 14 novos casos de coronavírus

Até ontem, o total de casos era de 66 em todo o Estado, agora, 80 pessoas já foram contaminadas pelo vírus

O boletim epidemiológico desta terça-feira (07), registrou mais 14 novos casos do coronavírus em Mato Grosso do Sul. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que divulga os dados periodicamente e ainda está monitorando outros 26 suspeitos.

Até ontem, segunda-feira (6), o total de casos era de 66 em todo o Estado, agora, 80 pessoas já foram alcançadas pela doença. O novos contaminados são seis de Nova Andradina, quatro de Campo Grande e um caso de Chapadão do Sul, Corumbá, Sonora e Batayporã, sendo que a vítima deste último município faleceu nesta segunda-feira. Sendo assim Estado contabiliza, agora, dois óbitos pela doença.

Dos 80 casos confirmados, 29 estão em isolamento domiciliar, 33 finalizaram a quarentena e estão sem sintomas, 16 estão internados, sendo 5 em leitos públicos e 11 em leitos privados.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 753 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 635 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e doze foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Os 26 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. O Lacen/MS realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam protos entre 24h a 72 horas, após o recebimento das amostras.

Casos em todo o Brasil

Conforme os dados do Ministério da Saúde, o número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Brasil, já chegou a 12.056. Os óbitos pela doença atingem 553.

(Texto: Karine Alencar)