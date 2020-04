Mandetta assina artigo que defende isolamento social

Em defesa ao isolamento social, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assinou junto a outros 7 cientistas, um relatório técnico publicado nesta terça-feira (7) na SBMT (Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical).

No artigo, Mandetta e os outros especialistas reforçam a importância do isolamento social como medida de contenção da propagação do coronavírus.

“O isolamento social é a medida que precisa ser sugerida logo de início para que seja possível achatar a curva epidemiológica com o menor impacto econômico possível”, diz o texto.

Conforme o Poder 360, o artigo também aponta que o coronavírus poderá circular no Brasil até setembro deste ano, e que vários modelos matemáticos mostraram que poderá haver “1 pico importante de casos em abril e maio”.

Mais tarde, o ministro afirmou que pretende continuar à frente da pasta. “Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. E o nosso inimigo é a covid-19. Médico não abandona paciente. Eu não vou abandonar”, disse à imprensa.

Os cientistas também criticaram a OMS (Organização Mundial de Saúde), dizendo que o órgão demorou a definir o grau de ameaça representado pela doença covid-19, causada pelo coronavírus, para o mundo.

(Texto: Karine Alencar)