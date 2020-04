Governo britânico diz que situação de Johnson é “estável”

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, apresenta um quadro “estável” e não está usando um ventilador pulmonar. A informação partiu do governo britânico nesta terça-feira (07) após o premier ter sido transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A nota oficial rebate as informações que estavam sendo veiculadas pela imprensa local, de que o estado de saúde do político de 55 anos teria apresentado piora. De acordo com Downing Street, Johnson está recebendo “oxigênio” por causa de uma pneumonia, mas “não está usando respiração mecânica, nem apoio respiratório invasivo”.

Sobre quem está no poder no momento, já que o Reino Unido não tem uma Constituição que informe o que acontece se o primeiro-ministro estiver incapaz de comandar, a nota diz que o ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, vai cumprir algumas “obrigações ordinárias”.

O comunicado ainda destaca que a rainha Elizabeth II está sendo comunicada “constantemente” sobre a situação da saúde de Johnson e que a conversa semanal com a soberana, que já estava sendo realizada por telefone por conta do isolamento social, foi adiada. No mesmo dia em que anunciou a situação do premier, outro ministro do governo, Michael Gove, que atua no Gabinete, está em autoisolamento por ter contraído a covid-19.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)