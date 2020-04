Cerca de 600 mil pessoas já se cadastraram para receber auxílio

Acordo com empresas de telefonia, autoriza pessoas sem crédito no celular a baixarem o aplicativo

Disponível desde as 9h da manhã desta terça-feira (7), o aplicativo, a plataforma da Caixa Ecônomia Federal, e os cadastramentos via telefone, já contam com cerca de 600 mil trabalhadores sistematizados. A previsão do governo é que entre 15 milhões e 20 milhões de autônomos façam a regulação para receber o benefício.

As pessoas que não estavam no Cadastro Único até 20/03, mas que têm direito ao auxílio, poderão se cadastrar também pelo aplicativo CAIXA|Auxílio Emergencial. A Caixa disponibilizou ainda a central 111 para tirar dúvidas sobre como fazer o cadastramento.

Após essa etapa, a expectativa do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, é que em quatro ou cinco dias úteis o benefício possa ser liberado.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente. De acordo com o ministro, houve um acordo com empresas de telefonia para que mesmo as pessoas sem crédito no celular possam baixar o aplicativo.

(Texto: Karine Alencar)