DOF recupera carro furtado em RS carregado de maconha

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na tarde de ontem, um veículo Chevrolet Onix branco carregado com 150 quilos de maconha. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um bloqueio policial na Rodovia MS-289, região de Amambai.

Os militares abordaram o veículo Onix que estava com a droga. O condutor, um homem de 33 anos de idade, disse que pegou o veículo em Coronel Sapucaia e levaria até Passo Fundo (RS).

Em seguida o veículo Voyage foi abordado. O casal disse que foi contratado em Passo Fundo (RS), para repassar as informações ao condutor do Onix branco sobre o policiamento na rodovia. Durante a checagem dos agregados dos veículos (numeração de chassi e motor), os militares descobriram que o Onix branco fora roubado na cidade de Porto Alegre (RS), no dia 11 de março de 2020.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Amambai, onde os três detidos permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da PM MS)