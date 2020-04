Bovespa avança 3,59%, mas se mantém abaixo de 80 mil pontos

Dólar voltou a se aproximar de R$ 5,20

Pelo segundo pregão seguido, o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, registrou alta de 3,59% nesta terça-feira (7). Já para a moeda norte-americana o dia foi de forte queda de 1,20%, voltando a se aproximar de R$ 5,20.

O Ibovespa subiu 3,59%, o que representa 76.728,84 pontos, tendo atingido 79.855,48 pontos no melhor momento do dia. O volume financeiro somou R$ 24,4 bilhões.

De acordo com apuração da Reuters, a trajetória positiva nos mercados globais nesta sessão refletiu perspectivas de que o ritmo de contágio em algumas regiões na Europa e mesmo nos EUA pode ter alcançado o pico, ou estar próximo disso, mas a piora das bolsas em Nova York, seguida pelo Ibovespa, ao longo do dia sinaliza que as incertezas continuam elevadas.

Dólar

Já o dólar, após quase atingir R$ 5,30 na véspera, recuou na sessão de hoje e fechou sendo cotado a R$ 5,2283 na venda, com queda de 1,2%.

Com o maior apetite a risco, o dólar perdia forças no mundo. O índice Dxy, que mede o desempenho da moeda americana contra divisas dos principais parceiros comerciais dos EUA, caiu 0,8%. A queda foi puxada pelo euro, que se apreciou mais de 1% contra o dólar, pondo fim a uma sequência de seis quedas consecutivas.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Exame)