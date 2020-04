Vereador do RS se desculpa após fazer meme sobre covid19

Valter Nagelstein (PSD), vereador de Porto Alegre, usou ontem à noite as redes sociais para se desculpar por um vídeo que aparece ao lado da família interpretando um funeral em meio à pandemia do novo coronavírus. No meme, o parlamentar abre a porta, retira uma máscara de proteção e tosse na esposa, que finge morrer. Após isso, os filhos e político a carregam com máscaras e dançam ao som da música Astronomia, de Vicetone & Tony Igy.

O meme interpretado pelo vereador e a família é em alusão a um vídeo que viralizou nas redes sociais de um funeral em Gana, na África, que ganhou as redes sociais como um alerta ao descumprimento do isolamento social na pandemia do novo coronavírus.

O vídeo não repercutiu bem entre internautas que associaram a postura do parlamentar como forma de zombar com os casos do novo coronavírus. Rio Grande do Sul tem 481 casos de covid-19 e sete óbitos em decorrências de complicações da doença. Porto Alegre soma 251 confirmações e cinco mortes.

“A cara da nossa elite tosca, zoeira e sem noção. Um vereador de Porto Alegre, pré-candidato a Prefeito, fazendo piada com os mortos pelo covid-19”, disse um internauta que publicou o vídeo.

Vereador se desculpa

Depois da repercussão negativa, o parlamentar porto-alegrense usou as próprias redes para explicar a intenção do vídeo e se desculpar com que tenha se ofendido.

Segundo Nagelstein, a intenção não era zombar as mortes pelo novo coronavírus, mas exercer um momento de brincadeira com a família. O político contou que uma das filhas publicou o vídeo nas redes sociais e que alguém teria espalhado fora do contexto.

“A minha filha colocou no Instagram dela por brincadeira, mas por maldade humana as pessoas pegaram e começaram a espalhar dizendo que a gente não tem respeito pela doença, o que nunca foi nossa intenção. Quero pedir desculpas a quem tenha entendido assim. Ninguém está caçoando com a morte de ninguém. Não foi intuito desrespeitar ninguém”, afirmou em uma live no Facebook, ao lado dos familiares que participaram do vídeo

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Folha UOL)