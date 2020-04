Ronaldinho joga futevôlei na cadeia durante quarentena

Já era quase fim de noite do último dia 6 de março quando policiais chegaram a um dos hotéis mais luxuosos de Assunção, capital do Paraguai, com a ordem de levar Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Assis, para a Agrupación Especializada, um quartel da Polícia Nacional adaptado em presídio. Os brasileiros começavam ali a cumprir a prisão preventiva determinada pela Justiça paraguaia por usarem passaportes falsos para entrar no país dois dias antes. Hoje, exatamente um mês depois de pisarem pela primeira vez na Agrupación Especializada, o ex-jogador e o irmão continuam presos, sem qualquer previsão de quando ganharão liberdade.

O ex-jogador disputa partidas de futebol de salão, futevôlei e vôlei praticamente todos os dias. Desde a implantação da quarentena no presídio, há duas semanas, com proibição de vistas numa tentativa do governo paraguaio de evitar a disseminação do coronavírus, a prática de atividades esportivas, antes restrita, foi ampliada dentro da cadeia. Agora, os presos podem se exercitar ao ar livre duas vezes ao dia, pela manhã e à tarde.

“Para compensar a falta de visitas, os detentos gastam o tempo com atividades recreativas e esportivas. Ronaldinho é, sem dúvida, a grande atração desses momentos de lazer. O pessoal, inclusive, costuma bater na porta do quarto dele para buscá-lo para jogar futebol”, contou ao Estado o comissário Blas Vera, chefe da Agrupación.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)