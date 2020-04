Mato Grosso do Sul registra segunda morte por coronavírus

Mato Grosso do Sul confirmou a segunda morte por coronavírus (Covid-19), conforme informação repassada nesta segunda-feira (6) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A vítima é uma mulher, de 66 anos, que mora em Batayporã, mas estava internada em um hospital de Nova Andradina.

De acordo com investigação realizada pela Secretaria, a paciente apresentou sintomas após retornar de uma viagem de São Paulo. Ela que faz parte do grupo de risco, tinha hipertensão arterial e diabetes mellitus, o que pode ter contribuído com a evolução do quadro.

Internada desde o dia 27 de março, no Hospital Regional de Nova Andradina, a idosa realizou o primeiro teste para o vírus no dia 31 do mesmo mês, porém o resultado deu inconclusivo. Com isso, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS) realizou uma nova coleta em 5 de abril e o resultado deu positivo para o vírus nesta segunda-feira.

O primeiro óbito no estado foi registrado no dia 31 de março. A vítima foi uma mulher, de 64 anos, residente do município de Batayporã, que estava internada em um hospital particular de Dourados.

Até o último boletim epidemiológico, divulgado na manhã de hoje, MS tinha 66 casos confirmados de coronavírus e 63 suspeitas. Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 726 notificações de casos suspeitos, no qual, 585 foram descartados após os exames darem negativo e doze excluídos por não se encaixarem na definição de suspeitas impostas pelo Ministério da Saúde.

(Texto: Izabela Cavalcanti)