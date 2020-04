Mãe de Guardiola morre vítima de coronavírus

A mãe do técnico Pep Guardiola, Dolores Sala Carriò morreu nesta segunda-feira (06) vitima do novo coronavírus (covid-19). Nas redes sociais, o Manchester City confirmou a notícia e afirmou que o todos no clube estão arrasados com a notícia.

De acordo com informações do Terra, Dolores contraiu a doença há alguns dias e estava internada em Barcelona, porém não resistiu.

Guardiola foi um dos personagens ligados ao futebol que recentemente fizeram doações para entidades na luta contra o coronavírus. O treinador do City doou um milhão de euros (R$ 5,4 milhões) à Fundação Ángel Soler Daniel, que administra a Faculdade de Medicina de Barcelona. O valor foi usado para compra de materiais de proteção para os médicos.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)