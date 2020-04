Eduardo Bolsonaro fala que quarentena não chega até o fim do mês

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), disse neste domingo (5) durante uma live em rede social, que as medidas de isolamento contra a pandemia de covid-19 não devem durar até o fim de abril. Na transmissão, que teve a participação do ministro Abraham Weintraub (Educação), Eduardo também acusou governadores de quererem derrubar ou desgastar a imagem do seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, até 2022.

“Tem um discurso feito para aproveitar a pandemia e tentar colocar na conta do presidente Bolsonaro. Seja para tentar retirá-lo do poder imediatamente, o que eles mais desejam, ou para desgastar até 2022”, disse o deputado.

Segundo Eduardo, é uma meta “ousada demais” desejar o isolamento contra o novo coronavírus até o fim de abril. A fala contaria o Ministério da Saúde, que considera estender a quarentena por mais tempo. Em alguns Estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Distrito Federal e Amazonas, a doença está chegando em uma fase “descontrolada”, na qual pode ocorrer 1 grande aumento no número de casos.

