Dólar recua a R$ 5,24 após redução nas mortes na Europa

O dólar comercial iniciou a semana reduzindo sua valorização em meio a um cenário de menos casos de morte pela covid-19 na Espanha e na Itália, países mais afetados pela doença no continente europeu. Às 10h20, a moeda americana recuava 1,25%, valendo R$ 5,24 no início da manhã desta segunda-feira (6). Na Bolsa, o Ibovespa (índice de referência da B3) sobe 5,79%, aos 73.566 pontos.

No último domingo, o governo de Madri registrou o menor número de mortes em 24 horas por causa do novo coronavírus dos últimos 10 dias. Também na véspera, Roma registrou o menor número de mortes por covid-19 desde 19 de março.

Ainda na agenda internacional, o preço do barril de petróleo tipo Brent é negociado com queda de 2,55%, valendo US$ 33,24. O motivo do recuo, após dois dias se disparada, é o sentimento de frustração de parte do mercado com o adiamento da reunião dos países membros e aliados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Internamente, os economistas consultados pelo Banco Central (BC) na elaboração do Boletim Focus avaliam que a economia brasileira vai recuar 1,18% neste ano. Sobre câmbio, avaliam que o dólar vai encerrar 2020 a R$ 4,50.

