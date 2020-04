Barreiras sanitárias já abordaram pelo menos 27 mil pessoas

No Estado, 17 barreiras sanitárias foram instaladas e seguem em operação no combate ao covid-19

Desde o início das operações contra a covid-19 até o momento, pelo menos 27,1 mil pessoas foram abordas nos postos fiscais terrestres, e no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Os dados foram atualizados nesta segunda-feira (6), pela Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul (CCS/MS).

O Posto Fiscal XV de Novembro, localizado na BR-267, no município de Bataguassu, divisa com São Paulo, realizou 5.158 abordagens. O Posto Fiscal Jupiá, em Três Lagoas, abordou 11.421 pessoas; Posto Fiscal Ilha Grande, em Mundo Novo, 1.263 pessoas; Posto Fiscal Ofaié, no Município de Anaurilândia, 1.546 pessoas.

A base de fiscalização Campo Bom, no município de Chapadão do Sul, registrou 1.555 abordagens. O Posto Esdras, em Corumbá, registrou 769 casos. As demais unidades totalizam 4.488 atendimentos. O Aeroporto Internacional de Campo Grande registrou 939 casos.

Com o Posto de Corumbá e mais as unidades do Ceasa e Guia Lopes da Laguna, que contam com o apoio de servidores do Iagro, o Estado conta atualmente com 17 barreiras sanitárias em operação.

(Texto: Karine Alencar)