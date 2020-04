Três são presos transportando drogas para Belo Horizonte

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, na madrugada de sábado (4), três homens por Tráfico de Drogas. A prisão ocorreu em virtude da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante o patrulhamento ostensivo na área rural do município de Nova Andradina.

Segundo informações oficiais, inicialmente os militares visualizaram um VW Gol preto estacionado em um restaurante às margens da rodovia. Durante a vistoria constatou-se estar carregado com maconha. Informações de que dois homens, assim que viram a viatura do DOF entraram em um Fiat Uno de cor escura e fugiram, em alta velocidade, sentido à cidade de Bataguassu (MS).

Os militares se dividiram e, após uns 20 quilômetros, conseguiram abordar o Fiat Uno azul com três ocupantes. Os homens disseram que foram contatados para pegar a droga em Amambai (MS) e levar até Belo Horizonte. Após pesados, a maconha totalizou 327,4 quilos em diversos volumes prensados, mais 2,254 quilos de Skank. Um viatura Guincho do DOF foi acionada para o transporte dos veículos.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde os homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

(Texto: João Fernandes com assessoria)