Maradona critica calotes de clubes com jogadores que ganham menos

A personalidade e a língua afiada do astro Diego Armando Maradona já são bastante conhecidas no mundo do futebol. Neste momento complicado para o esporte, com as competições paradas, o ídolo argentino voltou a polemizar e criticar alguns clubes que se aproveitam do momento para não pagar seus atletas.

Segundo Maradona, é aceitável os mais famosos abrirem mão dos altos salários. Mas ele ressalta que aqueles com vencimentos menores não podem ser as principais vítimas da atual crise mundial.

“Existem jogadores que não precisam ser pagos, todos sabemos disso, mas também há atletas que não podem jogar de graça nem por um mês, e os clubes devem pagar. Mas vejo algumas instituições tentando se aproveitar desse momento para não pagar”, criticou.

Maradona ainda sugeriu que os atletas de ponta criem um fundo para auxiliar os menos favorecidos na profissão. “Da minha parte, estou disposto a ajudar outros treinadores”, avisou o astro da Copa do Mundo de 1986.

(Texto: Gazeta Esportiva)