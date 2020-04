Japão quer estocar remédio contra o coronavírus

O governo japonês quer estocar Avigan para tratar 2 milhões de pessoas até o fim de março de 2021. A eficiência da droga contra o coronavírus tem sido avaliada em testes clínicos. Tóquio também planeja fornecer cerca de US$ 2,8 mil para domicílios que tiveram a renda duramente afetada pelo surto do coronavírus, além de fornecer auxílio financeiro adicional para famílias com crianças.

O plano é uma das medidas de um pacote econômico de emergência que será finalizado nesta semana. Segundo o texto prévio do pacote, o vírus representa um sério desafio à economia japonesa.

O pacote terá duas fases. A primeira buscará medidas emergenciais de apoio para a população, enquanto o país luta para conter a propagação do vírus. A segunda é baseada em ações para recuperar rapidamente a economia do país.

Depois de a propagação da infecção ser contida, o governo planeja lançar uma campanha para estimular o consumo, auxiliar a indústria turística e promover eventos.

(Texto: Karine Alencar com a Agência Brasil)