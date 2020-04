Fantástico decide não exibir matéria com ex-bbb

Na tarde desta sexta-feira, 03/04, Felipe Prior se tornou o assunto mais falado das redes sociais. O ex-BBB está sendo acusado de um suposto caso de estupro cometido entre 2014 e 2018 durante os jogos universitários, InterFAU.

Devido à repercussão, a entrevista que a repórter Ana Carolina Raimundi realizou com Prior para o Fantástico não irá mais ao ar neste domingo, 05/04. A assessoria de imprensa da Globo confirmou a decisão de não colocar a entrevista no ar após a polêmica envolvendo o ex-BBB.

A reportagem em questão iria falar sobre a votação histórica desta edição do Big Brother Brasil, que alcançou mais de um bilhão e meio de votos.

“Não haverá mais a matéria no Fantástico que abordaria a votação histórica do BBB. A Globo é veementemente contra qualquer tipo de violência, como se percebe diariamente em seus programas jornalísticos e mesmo nas obras do entretenimento, e entende que cabe às autoridades a apuração rigorosa de denúncias como as que foram feitas contra Felipe Prior”, informaram à Mais Novela.

Entenda o Caso

De acordo com a matéria apurada pelo site da revista Marie Claire, o arquiteto teria estuprado duas garotas e tentado praticar o ato com uma terceira entre os anos de 2014 e 2018. A revista teve acesso aos documentos que compravam os casos, que ainda estão sendo analisados para julgamento.

Após a divulgação da suposta acusação de estupro que teria sido cometido pelo ex-BBB, a organização do InterFAU, responsável pela realização dos jogos universitários, se posicionou sobre o assunto nesta sexta-feira, 03/04.

Em nota oficial, a organização admitiu que o ex-BBB está banido há dois anos dos jogos devido às acusações contra ele. “Felipe Antoniazzi Prior, ex-aluno da Universidade Presbiteriana Mackenzie, não poderia ingressar e tampouco participar de nenhuma de nossas atividades a partir de outubro de 2018.”

Em seguida, os responsáveis explicaram que receberam inúmeras denúncias de assédio sexual que teriam sido cometidos por Prior na edição daquele ano. “Devido ao recebimento de mais de uma denúncia acusando-o de assédio, além de uma acusação de crime sexual durante o Interfau de 2018, a Comissão Organizadora através dos deveres atribuídos a ela, visando garantir a segurança e o bem-estar de todos no evento, se reuniu no dia 21 de outubro de 2018, onde foi deliberada a expulsão permanente de Felipe Prior das demais edições do Intefau”, complementou.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Jornal extra)