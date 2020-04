Coronavírus: Sobe para 65 os casos confirmados em MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou na manhã deste domingo (5) que subiu para 65 os casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul, com três novos exames positivos o Covid-19. Além disso, o setor monitora outros 55 casos suspeitos.

Os casos novos são de duas mulheres de 47 e de 88 anos, de Três Lagoas e um homem, de 21 anos, de Chapadão do Sul, sendo que todos notificados no dia 03 de abril. Do total de casos confirmados, 21 estão em isolamento social, 27 finalizaram a quarentena e estão sem sintomas e 16 estão internados. O Estado mantém um óbito pela doença.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 698 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 566 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e doze foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Os 55 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. O Lacen/MS realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24h a 72 horas, após o recebimento das amostras.

