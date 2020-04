Parque das Nações e Unidades de Conservação Estaduais continuam fechados, devido ao coronavírus

Para continuar a propagação coronavírus (Covid-19), o Parque das Nações Indígenas e as Unidades de Conservação Estaduais vão continuar fechadas, conforme portaria do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), nº 772, publicada na edição de sexta-feira (3), do Diário Oficial do Estado (DOE).

O Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, bem como as demais Unidades de Conservação Estaduais já estavam oficialmente fechados para visitação e uso público desde o dia 20 de março. A medida, na época, tinha validade por 15 dias e, agora, foi mantida enquanto forem necessárias para evitar a propagação do coronavírus.

Conforme a assessoria, a nova medida do Instituto mudou a redação do artigo 1º, da portaria Imasul anterior (nº 771 de 20 de março de 2020), que ficou da seguinte forma: “Prorroga-se, até a edição de ato normativo em sentindo contrário, a suspensão da visitação e o uso público nas Unidades de Conservação de domínio do Estado e no Parque das Nações Indígenas – PNI e as atividades no entorno das Unidades de Conservação, inclusive o “Projeto Amigos do Parque” realizado no Parque dos Poderes e no entorno do Parque Estadual do Prosa”.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)