MS registra 62 casos de coronavírus e Capital lidera com 43 infectados

Mais duas pessoas foram testadas positivos para o coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso do Sul, subindo para 62 o número de infectados no Estado. A Capital lidera os casos contabilizando 43. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado neste sábado (4) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), 41 pessoas estão com suspeita da doença.

Os novos casos são de duas mulheres, uma de 66 anos, da cidade de Batayporã, que está em isolamento domiciliar, e outra de 59, de Nova Andradina, que se encontra internada. Ambas tiveram contato com pessoas infectadas.

Além do total de Campo Grande (44); Dourados está com seis casos confirmados, Batayporã, com cinco (sendo uma morte); Nova Andradina, com três; Rio Verde do Mato Grosso, Ponta Porã, Alcinópolis, Sidrolândia e Três Lagoas, com um caso cada.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 667 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 552 foram descartados após os exames darem negativo e 12 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Os 41 casos suspeitos que estão em investigação, tiveram as amostras encaminhadas ao laboratório Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. Após recebimento das amostras, os resultados ficam prontos de 24h à 72h.

(Texto: Izabela Cavalcanti)