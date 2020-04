Em meio à pandemia, mais de 750 brasileiros foram repatriados

Em meio à crise tormenta do coronavírus (Covid-19), cerca de 768 pessoas desembarcaram no Brasil, vindos de diferentes países. A repatriação dessas pessoas tem sido articulada pelo governo federal, por meio do Itamaraty. O total das pessoas foram contabilizados até ontem (3).

“Foram repatriados 768 brasileiros, sendo 434 da Bolívia, 243 do Reino Unido, 60 da Argentina, 22 do Chile e 9 de Trinidad Tobago, totalizando 11.235 brasileiros repatriados”, informou o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto.

Na última quarta-feira (1º), o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que cerca de 5,8 mil brasileiros ainda estavam retidos em diferentes países. Parte desses resgates tem sido realizada por meio de voos fretados pelo próprio Itamaraty.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)