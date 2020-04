Alimentação saudável na quarentena é a melhor forma para fortalecer a imunidade

Nutricionista dá dicas de alimentos que podem ser consumidos para melhorar as chances de defesa do organismo e ajudar na prevenção do coronavírus

Todo mundo sabe que não existe vacina contra o coronavírus, mas alimentos e hábitos saudáveis podem prevenir infecções virais e ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico. Em tempos de vírus e gripe, o cardápio de casa vai precisar de atenção.

Manter-se saudável com o corpo funcionando perfeitamente, nutrido por alimentos naturais. É pela alimentação equilibrada que aumentamos a imunidade e nos preparamos para enfrentar doenças contagiosas.

Alguns alimentos podem fazer a diferença, especialmente aqueles que melhoram o funcionamento do intestino, é o que recomenda a nutricionista e coordenadora do curso de nutrição da Uniderp, Danielle Miron.

“Tem que consumir alimentos mais ricos em probióticos para melhorar a saúde do seu intestino. A vitamina C também é uma forte aliada, goiaba, abacate, acerola, kiwi e limão, são agentes antioxidantes e anti-inflamatórios e estão sempre associadas a boas fontes de proteínas”, explica a especialista.

Vegetais escuros como espinafre, rúcula e agrião fortalecem os glóbulos brancos que protegem o organismo. “O consumo de saladas no almoço, com folhas verde escuras oferecem nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo e também são muito importantes para manter a saúde do corpo”, revela a nutricionista.

O zinco das carnes vermelhas e do feijão age contra vírus, bactérias e fungos. “Ovos e frango também são recomendados, além de alimentos com fibras e probióticos, que ajudam no trato do intestino”, aponta.

As oleaginosas como castanhas, amendoins e nozes, de acordo com a especialista também são recomendadas, pois contém zinco e selênio, que são antioxidantes e, consequentemente, fortalecem o sistema imunológico.

Além da alimentação, Danielle chama atenção para a qualidade do sono, que afeta diretamente a imunidade. “É necessário dormir bem e reduzir os níveis de estresse para melhorar a imunidade. Há opções interessantes de chás que podem ajudar a relaxar, como camomila, mulungu e passiflora”, completa a nutricionista.

(Texto: Bruna Marques)