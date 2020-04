Rainha Elizabeth II fará pronunciamento sobre coronavírus

A rainha Elizabeth II falará pela primeira vez sobre o novo coronavírus em um pronunciamento à nação britânica. O Palácio de Buckingham revelou que a monarca vai emitir o comunicado no próximo domingo (05).

“Sua Majestade, a rainha, gravou um vídeo especial para o Reino Unido e a Commonwealth em relação ao surto de coronavírus”, disse o Palácio em um comunicado. O pronunciamento, filmado no castelo de Windsor, será transmitido às 17h de Brasília.

Até o momento, o Reino Unido registrou mais de 3,6 mil mortes e mais de 38 mil casos confirmados de Covid-19. Na sexta, o país registrou 684 mortes em apenas 24 horas, um aumento de 23% em relação às vítimas do dia anterior.

Príncipe Charles, que foi infectado pela doença e já está curado, inaugurou, por meio de vídeo-conferência, um novo hospital no leste de Londres com 4 mil leitos. É o primeiro de vários construídos na Grã-Bretanha para lidar com a pandemia. Inicialmente, 500 pacientes devem ser transferidos.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson continuará em quarentena sozinho depois de testar positivo para o novo coronavírus. Aos 55 anos, ele teve a doença Covid-19 detectada no dia 27 de março e, desde então, está afastado dos demais, com sintomas leves, como febre.

(Texto: Jetss)