Prefeito atribui várias regras para que alguns comércios voltem a funcionar segunda-feira

Não foi informado os estabelecimentos que retornarão às atividades. Para isso, os comerciantes podem tiras as dúvidas entre amanhã (4) e domingo (5), pelo telefone (67) 4042-1323

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad informou que na próxima segunda-feira (6) alguns comércios de Campo Grande voltarão a funcionar das 09h às 16h30min, mas adianta que, terá diversas restrições e regras. “Aqueles que esperavam flexibilização ou afrouxamento vão ‘cair do cavalo’, disparou.

Para que essa abertura gradativa seja feita, uma equipe técnica da Prefeitura classificou todos os comércios e estabelecimentos da Capital em grupos e pontuações, para saber os riscos que o local oferece à população.

Conforme estudo, na segunda-feira, o grupo 4 e 5 vão conseguir reabrir. Não foi informado quais estabelecimentos se enquadram nesse quadro, mas são os que oferecem menos risco e com menos aglomerações.

Os grupos 2 e 3 são os medianos e os de 0 e 1 são os mais complexos, que não terão a reabertura imediata.

Dúvidas

Diante disso, sábado (4) e domingo (5), a Semadur e a Prefeitura estarão realizando plantão das 8h às 18h para que os comerciantes possam tirar suas dúvidas pessoalmente ou pelo telefone (67) 4042-1323.

Projeto Técnico

De acordo com informações da Prefeitura, clubes sociais, escolas particulares, universidades, casas noturnas, bares noturnos, shoppings, feiras livres, academia, barbearia, cabeleireiro não irão abrir.

Para que esses estabelecimentos dos grupos mais elevados possam reabrir, a Prefeitura informa que será preciso apresentar um projeto para verificar a possibilidade do retorno.

“Nós estamos chamando todos os 1500 agentes de saúde para que nós estejamos fiscalizando o comércio da nossa cidade. Eles vão sair às ruas para o cumprimento efetivo dos nossos decretos”, disse Marquinhos.

O conteúdo do decreto de combate ao coronavírus, precisa estar visível na entrada de qualquer atividade que estiver aberta para que os funcionários e clientes possam ver.

Uma das mudanças são os turnos de trabalho que precisam ser reajustados, com o intuito de minimizar o número de pessoas circulando no mesmo horário e no mesmo local.

Além disso, está proibido a permanência de qualquer funcionário acima de 60 anos, bem como trabalhadoras gestantes e pessoas que apresentem sintomas do vírus. “Todos deverão ser afastados sem prejuízos do salário, conforme recomendação do Ministério Público do Trabalho”, relatou.

Marquinhos pede total cumprimento dessas novas medidas e enfatiza que assim que houver aumento nos casos de coronavírus, os comércios poderão novamente serem fechados. “Portanto, cumpra para garantir a vida, pois volto a dizer, não há economia sem vida”, finaliza.

Transporte

O prefeito informou ainda que, a rodoviária de Campo Grande ficará fechada por mais 15 dias. “Todos nós ficamos sabendo em levantamento específico junto ao terminal que 80% das pessoas que chegam ou desembarcam tem o destino à Capital Paulista. Então não há como reabrir o terminal rodoviário até que haja uma estabilidade e diminuição de infectados”.

Já os ônibus públicos da Capital vão funcionar das 05h às 21h30min, somente com passageiros sentados.

(Texto: Izabela Cavalcanti)