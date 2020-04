Neymar doa R$ 5 milhões para o combate ao coronavírus

Com o intuito de ajudar no combate da pandemia do novo coronavírus, Neymar fez uma doação no valor de R$ 5 milhões.

Parte desse valor irá para a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e o restante será investido no fundo criado pelo apresentador Luciano Huck.

Além de apoiar as pessoas que mais sofrem com os impactos causados pela quarentena, o dinheiro doado pelo craque brasileiro ajudará a tratar as pessoas que contraíram o novo vírus.

O atacante do PSG fez a doação anonimamente, mas o programa Fofocalizando logo revelou sua identidade. Com isso, Neymar entrou para a lista de personalidades que realizaram doações par ajudar a disseminação do novo coronavírus.

(Texto: Gazeta Esportiva)