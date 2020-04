Ladra que invadiu casa de Policial Federal é rendida e amarrada

Uma ladra que invadiu a casa de um Policial Federal de Três Lagoas se deu mal em uma tentativa de furto. Ela acabou sendo dominada e amarrada pelo PF até a chegada da Polícia Militar.

Segundo a vítima, por volta das 10h desta sexta-feira (03), ele chegava em sua residência na Rua João Carrato no bairro Jardim Novo Aeroporto e antes de acionar o portão eletrônico, observou que uma bicicleta com uma mochila estaria na frente do portão social.

Ao entrar, percebeu um vulto e ao verificar o que seria, encontrou a mulher que tentava furta uma lavadora de alta pressão.

Ela foi dominada e após ser rendida, teve as mãos amarradas. O PF contou com o auxílio de uma testemunha que passava na frente da casa no momento da prisão, que acionou a PM.

A mulher, supostamente usuária de drogas, foi levada para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Radio Caçula)