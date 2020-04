Ingrid Guimarães deixou o isolamento na tarde desta sexta-feira (3) e saiu de casa para fazer compras e tomar sorvete no bairro do Leblon, onde vive, na Zona Sul do Rio. A atriz estava acompanhada do marido, o artista plástico René Machado.

Ingrid Guimarães pôde ser vista no papel de Silvana na novela “Bom sucesso”, seu último trabalho na TV. A atriz está no elenco de “Novo mundo”, que voltou ao horário das seis numa edição especial.

(Texto: Jornal Extra)