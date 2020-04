Em 24h, apenas uma cidade de MS não cumpriu isolament

O sistema de monitoramento da taxa de isolamento social em Mato Grosso do Sul, adotado pelo Governo do Estado apresentou uma grande diferença no mapeamento em apenas 24 horas.

No mapa, as cores, vermelho, laranja, amarelo e verde variam conforme o índice de isolamento numa escala que vai de 0,0% a 100%.

Desde o anúncio do sistema, referente ao dia 1° de abril, apenas três cidades apareciam na coloração verde, e as demais em laranja ou vermelho. Já no dia 2 de abril, mostra um aumento das colorações amarela e verde, ou seja, grande parte da população atendeu as recomendações, e manteve o distanciamento social, ficando em casa. Na quinta-feira (2) apenas Antônio João ficou com média de 43,4% e coloração vermelha no monitoramento.

A nível Brasil, Mato Grosso do Sul aparece entre os estados com mais da metade da população cumprindo o isolamento social. O comparativo entre os mapas que sinalizam a taxa média de isolamento social dos dias 1 e 2 de abril, aponta um salto de 47,2% para 54,3%.

O sistema

A ferramenta será utilizada de forma interna pelo Governo do Estado para direcionar ações de enfrentamento ao Coronavírus nos municípios com menos adesão ao isolamento.

O módulo de software disponibilizado pela In Loco, permite que o governo mapeie a movimentação de pessoas dentro de regiões específicas, e identifique as localidades que estão cumprindo ou não os protocolos de distanciamento social. Os dados coletados consideram um perímetro de 450 metros da residência do usuário.

A tecnologia foi desenvolvida para respeitar a privacidade das pessoas. Isso significa que a empresa não consegue identificar diretamente os usuários dos smartphones mapeados.

“A única informação coletada é a localidade do aparelho, por meio de sensores presentes nos smartphones, como Wi-Fi, Bluetooth, GPS, entre outros. Portanto, não temos acesso aos dados de identificação civil como nome, RG, CPF e endereço de e-mail, por exemplo”, explica o CEO da In Loco, André Ferraz.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)