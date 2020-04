Campanha contra Aedes Aegypti é encerrada com Dia D

Mais de 30 agentes da Coodenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande estarão mobilizados neste sábado (04) durante o Dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. A ação que marcará o encerramento da campanha “Mosquito Zero – contará com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, que irá auxiliar na identificação de focos em locais de difícil acesso com o uso de um drone.

Os agentes irão percorrer imóveis e terrenos baldios da região do bairro Amambaí, realizando o trabalho de orientação, vistoria, além da remoção de materiais inservíveis potenciais criadouros e focos do mosquito.

“Estamos com as ações focadas no controle do Coronavírus em nosso município, mas também temos que nos preocupar com o aumento no número de casos de dengue. É uma doença que está presente no nosso cotidiano e merece toda a nossa atenção. Infelizmente o trabalho precisou ser reduzido até para evitar a exposição e garantir a segurança dos nossos servidores. Todos precisam contribuir”, destacou o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

O trabalho de rotina dos agentes precisou ser reduzido durante o período de Pandemia do coronavírus e as ações estão sendo concentradas em pontos críticos, o que acabou comprometendo o andamento da operação Mosquito Zero.

Mais de 25 mil imóveis foram inspecionados, 15 mil depósitos e 1,3 mil focos do mosquito Aedes aegypti eliminados, além do equivalente a 600 caminhões de materiais inservíveis recolhidos durante as seis etapas da ação realizadas nas regiões: Imbirussu, Anhanduizinho, Bandeira, Lagoa, Prosa e Segredo.

Dados epidemiológicos

Até o dia 30 de março foram notificados 10.450 casos de dengue, 80 de zika e 49 de chikungunya em Campo Grande. Quatro pessoas morreram por dengue neste ano.

(Texto: Inez Nazira com informações da Prefeitura)