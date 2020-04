Prefeito pede religação de água para pessoas que ficaram inadimplentes antes da pandemia

Acatando a solicitação da Prefeitura de Campo Grande, a Águas Guariroba vai restabelecer a partir de amanhã (3), o fornecimento de água para todas as pessoas que tiveram o serviço suspenso por falta de pagamento antes da pandemia do coronavírus (Covid-19). A informação foi repassada pelo prefeito Marquinhos Trad, por meio de live no Facebook, nesta quinta-feira (2).

O prefeito conta que fez o pedido à concessionária, após perceber que em suas visitas aos bairros mais simples, não havia fornecimento de água devido inadimplência.

“Eu fui até a Águas e pedi ao diretor-presidente que religasse todas as unidades residências que tiveram a suspensão do fornecimento de água por inadimplência e por falta de pagamento antes dessa pandemia, e ele em um ato de extrema magnitude acatou nosso pedido e partir de amanhã a Águas vai estar nas sete regiões da nossa cidade e nos dois Distritos Rurais buscando a religação sem cobrança nenhuma”, contou Marquinhos.

“Mais uma grande conquista que a nossa administração está podendo entregar para as pessoas nesse momento. Até porquê a água é extremamente necessária para lavar as mãos e manter a higiene para evitar esse coronavírus”, finalizou.

(Texto: Izabela Cavalcanti)