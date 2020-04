Homem embriagado cai com moto na frente da PM

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante embriagado. Segundo dados do boletim de ocorrência número 787/2020, registrado às 18h45min desta quarta-feira (01), a Polícia Militar foi até uma residência na Rua Alexandre Abrão no bairro Santa Rita e segundo o solicitante, uma pessoa em uma moto teria ido ao local e sem motivos, proferiu contra ele vários xingamentos, com palavras de baixo calão, e após as ofensas, evadiu-se.

No instante em que a PM atendia a ocorrência, o homem voltou e em sua chegada, caiu sozinho com sua moto. Nem mesmo capacete o motociclista usava.

Ele sofreu ferimentos na boca, nariz e um corte na sola do pé direito. A polícia até tentou levar o homem até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico, mas o motociclista se recusou a ir até o local.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC). Uma equipe de trânsito também foi até a delegacia para que o acusado fizesse o teste do bafômetro que acusou o teor alcóolico de 1,01mg/l.

O delegado, Dr. Marcílio Ferreira Leite, autuou em flagrante o motociclista por Conduzir Veículo Automotor com Capacidade Psicomotora Alterada em Razão da Influência de Álcool. A moto foi apreendida.

(Texto: Rádio Caçula)