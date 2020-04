Globo confirma permanência de Fernanda Lima na emissora

Atualmente, Fernanda Lima está no ar no canal GNT com o programa “Caminho Zen”, que trata de temas relacionados à espiritualidade. A apresentadora foi alvo de alguns comentários da imprensa nos últimos dias, que chegou a falar de uma possível dispensa da artista da Globo, mas a emissora se pronunciou sobre o assunto.

“Fernanda Lima está com contrato vigente e temos projetos para ela. Novos, inclusive”, disse a nota enviada ao “Notícias da TV”. A emissora carioca ainda garantiu que a loira tem vínculo com a empresa até o ano de 2022.

Fernanda Lima está fora da telinha da Globo desde 2018, quando terminou a última temporada do programa “Amor & Sexo”. Antes, comandou o reality musical “Popstar”.

(Texto: Famosidades)