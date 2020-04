Club Brugge é declarado campeão e já esta na próxima liga

A Liga Belga de Futebol optou por dar fim ao campeonato local devido a crise causada pelo coronavírus e o Club Brugge será declarado campeão. O título deve se tornar oficial no dia 15 de abril após a decisão ser ratificada aceitando a atual classificação como a final. O fato foi determinado após reunião nesta quinta-feira pelo conselho de administração da competição local.

O torneio foi interrompido faltando apenas uma partida para o seu término na fase de pontos corridos com o Club Brugge liderando o torneio com 70 pontos, enquanto o Gent, vice-líder, estava com 55. Haveria ainda disputa de mata-mata entre as seis melhores equipes após o fim da temporada regular para decidir o campeão, com 10 partidas para cada time em turno e returno.

Em nota, a organização da competição disse que “não era desejável continuar a competição após o dia 30 de junho” e que se realiza o desejo de “não retomar as competições da temporada 2019/2020”. Ainda há incertezas em relação a Copa da Bélgica, que só restaria a final, e também na questão dos rebaixados e promovidos, mas o grupo de trabalho foi criado para tratar esses pontos.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com Informações do Lance Esporte)